Жительница Петрозаводска: «Водители отказываются заезжать во двор мордой, а не другим местом» (ВИДЕО)

В столице Карелии рассказали о конфликте жильцов многоквартирного дома и новых водителей мусоровозов.

Подписчица паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» выложила видео с мусоровозом, пытающимся заехать во двор. По словам автора видео, делается это теперь с трудом.

«На видео двор Братьев Озеровых, дом 10 и дом 12. С начала нового года наблюдаем ситуацию, когда приезжает мусоровоз и не может проехать из-за припаркованных машин к мусорным камерам. Проблема в том, что ваши водители отказываются заезжать во двор мордой, а не другим местом», — объяснила сложившуюся ситуацию автор ролика.

Женщина заметила, что ранее, при прежних владельцах, подобной проблемы не возникало.

«Очень удобный подход: приехал, постоял, посигналил, поругался с местными жителями (которые пытаются объяснить, что можно заехать мордой и спокойно проехать по всему двору, как делали это предыдущие водители, когда фирма принадлежала другим владельцам), сфоткал, что не проехать и свалил. Водители неадекватные, на прошлой неделе так кричали на девушку, что я сквозь закрытое окно услышала. Просим разобраться с ситуацией», — пожаловалась автор ролика.

Напомним, в 2023 году начался новый виток мусорной реформы в Карелии. На смену небольшим местным компаниям пришел большой российский оператор.