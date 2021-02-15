Жительница Петрозаводска вошла в число лучших воспитателей России

Музыкальный руководитель детского сада №71 Наталья Михайлова стала победителем в номинации "За сохранение этнокультурного наследия".

В число пяти лауреатов конкурса "Воспитатель года России – 2020" вошла музыкальный руководитель петрозаводского детского сада №71 "Золотая рыбка" Наталья Михайлова. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. Конкурс завершился в Перми.

"Финальным испытанием стал этап под названием "Ток-шоу". Участникам соревнования дали возможность высказаться о своём подходе к воспитанию дошкольников и поделиться взглядами на современную систему образования. Имена 15 конкурсантов, которые набрали наибольшее количество баллов, опубликовали на сайте Минпросвещения России. Среди них - петрозаводчанка Наталья Михайлова, которая стала победителем в номинации "За сохранение этнокультурного наследия"", - расскаазли в мэрии.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков рассказал, как в Петрозаводске отремонтировали здания педагогического колледжа.