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Жительница Петрозаводска вошла в число лучших воспитателей России

Новости. Общество
17:40, 15 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Музыкальный руководитель детского сада №71 Наталья Михайлова стала победителем в номинации "За сохранение этнокультурного наследия".

В число пяти лауреатов конкурса "Воспитатель года России – 2020" вошла музыкальный руководитель петрозаводского детского сада №71 "Золотая рыбка" Наталья Михайлова. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. Конкурс завершился в Перми.

"Финальным испытанием стал этап под названием "Ток-шоу". Участникам соревнования дали возможность высказаться о своём подходе к воспитанию дошкольников и поделиться взглядами на современную систему образования. Имена 15 конкурсантов, которые набрали наибольшее количество баллов, опубликовали на сайте Минпросвещения России. Среди них - петрозаводчанка Наталья Михайлова, которая стала победителем в номинации "За сохранение этнокультурного наследия"", - расскаазли в мэрии.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков рассказал, как в Петрозаводске отремонтировали здания педагогического колледжа.

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