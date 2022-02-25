Жительница Петрозаводска взяла микрокредит на своего молодого человека, не сказав ему об этом

Мужчина неожиданно для себя оказался злостным неплательщиком, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился представитель микрофинансовой организации. Как выяснилось, один из клиентов злостно уклонялся от платежей, а, когда с ним связались представители компании, удивился и объяснил, что кредит он не оформлял. Мужчина предположил, что кто-то мог взять кредит за него, воспользовавшись паспортными данными.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 20-летняя сожительница петрозаводчанина. Девушка созналась в преступлении, рассказав, что взяла чужой паспорт и через интернет оформила кредит. Получив 18 тысяч рублей, она потратила их все, не сделав ни одного платежа по кредиту.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.