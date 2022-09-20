Жительница райцентра Карелии нашла банковскую карту у аптеки и пошла «лечиться»

В Кеми 51-летняя женщина расплатилась в аптеке и магазине чужой картой и стал фигуранткой уголовного дела.

В полицию поступило заявление 27-летнего жителя Кеми. Мужчина сообщил, что с его банковского счёта украли деньги. Ущерб превысил 1 100 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего и установили подозреваемую — 51-летнюю кемлянку. Та перед входом в аптеку нашла банковскую карту потерпевшего. По версии полицейских, в той же аптеке, а затем в магазине она совершила покупки с помощью своей находки, оборудованной технологией бесконтактной оплаты.

Подозреваемая признала вину и обязалась возместить ущерб. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске будут судить 78-летнего дедушку, который нашел чужую карту и купил по ней продукты.