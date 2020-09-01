Жительница села в Карелии лишилась сбережений

В полицию Пряжинского района обратилась 56-летняя жительница села, сообщили в МВД Карелии.

Вечером женщине поступил звонок от незнакомца. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что у нее пытаются похитить деньги. Чтобы защитить сбережения, пенсионерку убедили снять деньги со счета, потом зачислить их на сторонний счет.



Так женщина перевела мошенникам 50 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает: не общайтесь с незнакомцами по телефону, не перечисляйте деньги по их реквизитам, не устанавливайте незнакомые приложения и не называйте парольную информацию.