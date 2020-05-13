Жительнице Карелии грозит крупный штраф за слухи об экс-возлюбленном

Жительница Сегежского района обвиняется в клевете, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местная жительница в соцсети "ВКонтакте" распустила слухи о бывшем сожителе, чем "опорочила его честь и достоинство".

Женщина пошла на крайние меры из-за неприязни к возлюбленному.

Мужчина обратился в суд.

Нарушительнице грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Ранее петрозаводчанку оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы.