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Жительнице Карелии грозит крупный штраф за слухи об экс-возлюбленном

Новости. Криминал
14:06, 14 Мая 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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Жительница Сегежского района обвиняется в клевете, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местная жительница в соцсети "ВКонтакте" распустила слухи о бывшем сожителе, чем "опорочила его честь и достоинство".

Женщина пошла на крайние меры из-за неприязни к возлюбленному.

Мужчина обратился в суд. 

Нарушительнице грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Ранее петрозаводчанку оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы.

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Комментарии

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новый
2020-05-14 14:09:54
Сегежа знаменита. Кстати, хде Рогалевич ? Слабунова протестует каждый день, а этот не соратничает с однопартийцами.
Гость
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