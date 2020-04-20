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Жительнице Петрозаводска отказали в кредите из-за мошенника

Новости. Криминал
16:47, 20 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Елена Пальм
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С заявлением в полицию обратилась петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщине отказали в кредите из-за плохой кредитной истории. Но она до того момента подобными услугами не пользовалась. В бюро кредитных историй ей сообщили о долге по микрозайму, взятому на ее имя еще год назад.

Сотрудники уголовного розыска установили 29-летнего подозреваемого по номеру телефона и IP-адресу. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что оформил займ через интернет, использовав паспортные данные своей знакомой – заявительницы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина взял кредит в Петрозаводске по краденому паспорту.

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