Жительнице Петрозаводска отказали в кредите из-за мошенника

С заявлением в полицию обратилась петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.
Женщине отказали в кредите из-за плохой кредитной истории. Но она до того момента подобными услугами не пользовалась. В бюро кредитных историй ей сообщили о долге по микрозайму, взятому на ее имя еще год назад.
Сотрудники уголовного розыска установили 29-летнего подозреваемого по номеру телефона и IP-адресу. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что оформил займ через интернет, использовав паспортные данные своей знакомой – заявительницы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина взял кредит в Петрозаводске по краденому паспорту.
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