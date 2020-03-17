Жительницу Карелии оштрафовали за попытку провезти через границу семена овощей

Жительница Костомукши везла из Финляндии в Россию семена томатов и перцев и получила штраф, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Инцидент произошел на МАПП "Люття". Женщина перевозила в ручной клади семена овощных культур для посева. При этом фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию, подтверждающего их фитосанитарную безопасность, у нее не было.

За нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции жительницу Костомукши штрафовали на 300 рублей.

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