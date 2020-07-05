Жительницу Карелии, оставившую ребенка без отца, отправили в колонию

В Суоярвском район женщина осуждена за совершение ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2018 года в вечернее время 47-летний водитель Skoda, двигавшаяся в направлении Петрозаводска, совершила ДТП – съехала в кювет. В машине находились двое ее знакомых, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате аварии пассажир 1962 года рождения погиб. Другому пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил водительских прав на два года.

Женщину обязали выплатить сыну погибшего 535 тысяч рублей, еще 165 тысяч рублей она выплатила ему в ходе судебного процесса.



Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вчера житель Ленобласти насмерть разбился в Карелии.