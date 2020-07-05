Жительницу Карелии, оставившую ребенка без отца, отправили в колонию

В Суоярвском район женщина осуждена за совершение ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе 2018 года в вечернее время 47-летний водитель Skoda, двигавшаяся в направлении Петрозаводска, совершила ДТП – съехала в кювет. В машине находились двое ее знакомых, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.
В результате аварии пассажир 1962 года рождения погиб. Другому пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил водительских прав на два года.
Женщину обязали выплатить сыну погибшего 535 тысяч рублей, еще 165 тысяч рублей она выплатила ему в ходе судебного процесса.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, вчера житель Ленобласти насмерть разбился в Карелии.
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