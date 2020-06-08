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Жительницу Карелии осудили за помощь другу в покупке наркотиков

Новости. Криминал
07:50, 09 Июня 2020
фото: ТАСС / Сергей Шлеюк
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В Прионежском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы района, оказавшей пособничество в приобретении наркотических средств своему знакомому.

Как сообщается на сайте суда, желая помочь знакомому, женщина с помощью переписки в одной из программ с мобильного телефона договорилась с неизвестным о приобретении наркотического средства. Она заплатила за свою покупку и также в программе получила сведения о "закладке". Информацию о тайнике она передала знакомому, который в свою очередь и забрал наркотическое средство.

Суд, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, назначил осужденной за совершение данного преступления наказание в виде обязательных работ.

Ранее сообщалось, банду наркодилеров в Петрозаводске отправили за решетку.

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