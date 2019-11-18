Жительницу Карелии поймали на попытке кражи из ТЦ

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Находившаяся в розыске женщина задержана вневедомственной охраной, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Петрозаводске 16 ноября около 7.00 сработала тревожная сигнализация крупного торгового центра. Группа задержания выяснила, что молодая девушка пыталсь украсть товар из ТЦ. При установлении личности стало известно, что жительница Карелии числится в местном розыске.
Задержанная передана сотрудникам полиции.
Ранее находящаяся в розыске женщина попалась на краже в Петрозаводске.
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