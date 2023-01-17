Жительницу Карелии запугали неизвестные, и она погасила несуществующий заем

Очередной случай мошенничества был зафиксирован в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Прионежского района проводится проверка по факту мошенничества, совершенного в отношении жительницы одного из поселков, лишившейся 16 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонил якобы полицейский, сообщивший об уголовной ответственности за неуплату долга по кредиту. Для выяснения подробностей собеседник продиктовал другой номер, где должны были сообщить, куда переводить деньги.

Жительница Прионежья позвонила по этому телефону, и ей отправили интернет-рассылку, ведущую якобы на сайт официальной организации. У женщины попросили указать реквизиты карты. Как только она это сделала, со счета списали 16 тысяч рублей.

В полиции попросили помнить, что настоящие правоохранители никогда не привлекают граждан к раскрытию преступлений, а о фактах уголовного преследования не сообщают по телефону.