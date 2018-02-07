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Новости. Общество
13:29, 07 Февраля 2018

Журналист "Столицы на Онего" стала лауреатом престижной премии

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Журналист Ирина Меркова вошла в число лучших на конкурсе ОНФ "Правда и справедливость" за текст о семье с ребенком-инвалидом, которая живет в невыносимых условиях.

Общественный совет Фонда Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" провел заседание, на котором были определены 350 лауреатов Всероссийского журналистского конкурса ОНФ. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тыс. работ из всех регионов страны.

Председатель общественного совета Фонда ОНФ "Правда и справедливость", депутат Госдумы Николай Будуев сказал, что работы, присланные на конкурс, отличаются профессионализмом и глубокой проработкой тем.

Текст "Ад для четверых" журналиста "Столицы на Онего" Ирины Мерковой вошел в число лучших. В нем рассказывается о семье из четырех человек с ребенком инвалидом-колясочником, которая живет в комнате общежития площадью 12,9 кв.м.

"После выхода статьи очень многие откликнулись на беду семьи Рохкимайнен. Отзывчивые люди приносили им деньги и продукты. Власти Карелии пригласили на личный прием, пообещав улучшить жилищные условия семьи при первой возможности", - рассказала Ирина Меркова.

Среди победителей также журналисты из Карелии: Максим Алиев, Наталья Васенина, Любовь Горохова, Елена Пертунен.

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Комментарии

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