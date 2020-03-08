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Журналиста Георгия Воеводина похоронят в Петрозаводске

Новости. Общество
12:00, 09 Марта 2020
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Прощание с карельским журналистом Георгием Воеводиным пройдет в Костомукше 10 марта.

"Прощание с главным редактором сайта "64 параллель онлайн" Григорием Воеводиным состоится завтра, 10 марта, в траурном зале с 9:00 до 10:00", - сообщается в паблике издания.

Похороны пройдут 11 марта в Петрозаводске.

Напомним, 8 марта скоропостижно скончался редактор костомукшского сетевого издания "64 параллель онлайн" Григорий Воеводин, которому около двух недель назад исполнился 51 год.

Редакция "Столицы на Онего" приносит глубокие соболезнования его родными и близким.

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