Журналиста Георгия Воеводина похоронят в Петрозаводске

Прощание с карельским журналистом Георгием Воеводиным пройдет в Костомукше 10 марта.

"Прощание с главным редактором сайта "64 параллель онлайн" Григорием Воеводиным состоится завтра, 10 марта, в траурном зале с 9:00 до 10:00", - сообщается в паблике издания.

Похороны пройдут 11 марта в Петрозаводске.

Напомним, 8 марта скоропостижно скончался редактор костомукшского сетевого издания "64 параллель онлайн" Григорий Воеводин, которому около двух недель назад исполнился 51 год.

Редакция "Столицы на Онего" приносит глубокие соболезнования его родными и близким.