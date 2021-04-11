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Злостный неплательщик из Петрозаводска рискует сменить условное наказание на реальное

Новости. Общество
18:00, 12 Апреля 2021
фото: © РИА Новости/Алексей Вовк
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Приставы провели рейд среди должников Петрозаводска, сообщили в управлении судебных приставов Карелии.

Сотрудники службы судебных приставов и уголовно-исполнительной инспекции провели совместный рейд по проверке осужденных, имеющих задолженности по исполнительным документам.

Проверками были охвачены осужденные, имеющие исковые обязательства и состоящие на учете в отделе исполнения наказаний. Проверяющие напомнили осужденным о порядке отбывания условного наказания, провели профилактические беседы и уточнили суммы задолженностей. Неработающим осужденным, а таких оказалось большинство, указали на необходимость трудоустройства.

В отношении одного из осужденных было принято решение направить в суд материалы о замене условного срока на реальное наказание. Проверяющие выяснили, что осужденный не погашает долг, не работает, а также нарушает порядок и условия отбывания наказания.

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