Злостный неплательщик из Петрозаводска рискует сменить условное наказание на реальное

Приставы провели рейд среди должников Петрозаводска, сообщили в управлении судебных приставов Карелии.

Сотрудники службы судебных приставов и уголовно-исполнительной инспекции провели совместный рейд по проверке осужденных, имеющих задолженности по исполнительным документам.

Проверками были охвачены осужденные, имеющие исковые обязательства и состоящие на учете в отделе исполнения наказаний. Проверяющие напомнили осужденным о порядке отбывания условного наказания, провели профилактические беседы и уточнили суммы задолженностей. Неработающим осужденным, а таких оказалось большинство, указали на необходимость трудоустройства.

В отношении одного из осужденных было принято решение направить в суд материалы о замене условного срока на реальное наказание. Проверяющие выяснили, что осужденный не погашает долг, не работает, а также нарушает порядок и условия отбывания наказания.