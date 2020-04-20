Злоумышленник оставил петрозаводчанина без двухколесного "друга"

В полицию с заявлением о краже 16 апреля обратился 36-летний житель микрорайона Голиковка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью 9 тысяч рублей. Свое имущество мужчина хранил на первом этаже под лестницей, противоугонным устройством пользовался.

Подозреваемым оказался 22-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.

Как выяснилось, чужой велосипед молодой человек присмотрел заранее, когда приходил в гости к приятелю. Вернулся за ним ночью, снял противоугонку и поехал домой. Двухколесный транспорт он продал за 5 тысяч рулей.

Злоумышлениик находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Полиция Карелии призывает граждан заботиться о сохранности своего имущества, соблюдая элементарные меры безопасности. Не стоит хранить велосипед в подъезде или около дома, лучше занести его в квартиру.

Ранее женщина украла велосипед у жителя Петрозаводска.