Злоумышленник оставил петрозаводчанина без двухколесного "друга"

В полицию с заявлением о краже 16 апреля обратился 36-летний житель микрорайона Голиковка, сообщили в МВД Карелии.
Петрозаводчанин сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью 9 тысяч рублей. Свое имущество мужчина хранил на первом этаже под лестницей, противоугонным устройством пользовался.
Подозреваемым оказался 22-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.
Как выяснилось, чужой велосипед молодой человек присмотрел заранее, когда приходил в гости к приятелю. Вернулся за ним ночью, снял противоугонку и поехал домой. Двухколесный транспорт он продал за 5 тысяч рулей.
Злоумышлениик находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Полиция Карелии призывает граждан заботиться о сохранности своего имущества, соблюдая элементарные меры безопасности. Не стоит хранить велосипед в подъезде или около дома, лучше занести его в квартиру.
Ранее женщина украла велосипед у жителя Петрозаводска.
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