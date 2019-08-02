Злоумышленник украл велосипед у работницы кондитерской в Петрозаводске

Похититель велосипедов в итоге попался в руки полиции, однако украденное он уже успел продать.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 30-летнего судимого подозреваемого, сообщает сайт карельской полиции. Он рассказал полицейским, что зашел в разгар рабочего дня в офисный центр, чтобы присмотреть имущество для хищения. Там было людно и двери во все помещения были открыты. В одной из подсобных комнат, принадлежащих кондитерской, находился велосипед без антикражных устройств. Злоумышленник похитил его и сбыл за 2 500 рублей. Денежные средства потратил на личные нужды.

Девушка, заметив исчезновение почти нового велосипеда, заявила о краже в дежурную часть петрозаводской полиции.

Ущерб составил 18 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.