Злоумышленник вырвал сумку из рук женщины, которая отказалась дать денег в долг

Оперативники в Петрозаводске установили подозреваемого в грабеже.

По данным пресс-службы МВД Карелии, в отдел полиции обратилась 29-летняя горожанка. Малознакомый мужчина похитил у нее сумку с документами и деньгами.

Заявительница пояснила, что встретила около дома мужчину, которого ранее несколько раз видела в компании общих приятелей. Он стал просить деньги в долг, и когда потерпевшая отказала, то вырвал из ее рук сумку и сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Он сознался в содеянном и сообщил, что, похитил чужое имущество, чтобы купить алкоголь. Впоследствии подкинул сумку с документами к квартире потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.