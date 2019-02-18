Злоумышленник вырвал сумку из рук женщины, которая отказалась дать денег в долг
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Оперативники в Петрозаводске установили подозреваемого в грабеже.
По данным пресс-службы МВД Карелии, в отдел полиции обратилась 29-летняя горожанка. Малознакомый мужчина похитил у нее сумку с документами и деньгами.
Заявительница пояснила, что встретила около дома мужчину, которого ранее несколько раз видела в компании общих приятелей. Он стал просить деньги в долг, и когда потерпевшая отказала, то вырвал из ее рук сумку и сбежал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.
Он сознался в содеянном и сообщил, что, похитил чужое имущество, чтобы купить алкоголь. Впоследствии подкинул сумку с документами к квартире потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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