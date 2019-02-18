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Новости. Криминал
18:20, 18 Февраля 2019
фото: MI NACI&#211;N / ARCHIVO

Злоумышленник вырвал сумку из рук женщины, которая отказалась дать денег в долг

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Оперативники в Петрозаводске установили подозреваемого в грабеже.

По данным пресс-службы МВД Карелии, в отдел полиции обратилась 29-летняя горожанка. Малознакомый мужчина похитил у нее сумку с документами и деньгами.

Заявительница пояснила, что встретила около дома мужчину, которого ранее несколько раз видела в компании общих приятелей. Он стал просить деньги в долг, и когда потерпевшая отказала, то вырвал из ее рук сумку и сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Он сознался в содеянном и сообщил, что, похитил чужое имущество, чтобы купить алкоголь. Впоследствии подкинул сумку с документами к квартире потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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кир
2019-02-18 18:22:51
В кандалах уже должен на улицах лёд колоть. А мы ему тепличные условия. Как это понимать?
Гость
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