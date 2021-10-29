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Злоумышленники украли у жителя Карелии 240-киллограмовый корпус ретроавтомобиля и сдали на металл

Новости. Происшествия
18:40, 29 Октября 2021
фото: © Максим Любанов / ТАСС

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В Костомукше двое злоумышленников украли с крыши гаража корпус ретроавтомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Житель Костомукши решил отреставрировать принадлежавший ему немецкий ретроавтомобиль. Для этого он отделил кузов от навесных элементов и рамы и оставил храниться на крыше гаража. Время спустя знакомый поинтересовался, почему мастер отказался от своей затеи. В тот момент хозяин авто, прозванного в народе «Жук», и узнал, что стал жертвой преступления. Заявление поступило в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что причастны к происшествию двое местных жителей – оба 2000 года рождения. В свою очередь, следователи отела полиции Костомукши при расследовании уголовного дела собрали доказательства, достаточные для привлечения граждан в качестве обвиняемых.

Двое приятелей, проезжая на малотоннажном автомобиле по территории гаражного кооператива, обратили внимание на яркую деталь. На гараже красовался красный автокузов. По версии следствия, они решили сдать чужое имущество в пункт металлоприёма, тем самым выручить деньги. Взобравшись на крышу гаража, товарищи сбросили оттуда конструктивный элемент массой свыше 240 килограммов, а затем отвезли в утиль, получив три тысячи рублей. Именно на груде металлолома приметный кузов и увидел знакомый потерпевшего.

К тому времени, когда этот свидетель стал расспрашивать владельца ретроавто об изменении планов, имущество уже было утилизировано. Ущерб от действий обвиняемых был оценён в сумму, превышающую 25 тысяч рублей; помимо этого был заявлен гражданский иск об имущественном вреде в размере 128 тысяч рублей, причинённом в результате преступления.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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