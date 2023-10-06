Значительная часть самого населенного района Петрозаводска осталась без света

Электроснабжение отключено на нескольких улицах Древлянки.
По сообщению ЕДДС Петрозаводска, в районе Древлянка произошло отключение электроэнергии.
В 9.20 без света остались улицы Благодатная, Жасминовая, бульвар Интернационалистов, Кленовая, Лесной проспект, Лососинское шоссе, Отрадная, Паустовского, проезд Фонтанный, Раевского, Сиреневая, Хейкконена.
Причины исчезновения электроэнергии — устранение повреждения на электросетях.
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