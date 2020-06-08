Знаменитую брусчатку уберут с набережной Петрозаводска

После реконструкции Онежская набережная останется без серой брусчатки.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации города, серую брусчатку снимут во время первого этапа реконструкции территории Онежской набережной, в створе проспекта Ленина. Ее заменят разноцветным гранитом. Снятый камень отправится в Голиковской парк. Брусчаткой благоустроят дорожки рядом с собором Александра Невского.

Красная брусчатка, которой выложена набережная непосредственно у воды, пока останется на своем месте. Ее судьба решится в следующем году, когда будет готов проект благоустройства прибрежной зоны Онежской набережной, сообщили в мэрии.

Напомним, подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.