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Знаменитую брусчатку уберут с набережной Петрозаводска

Новости. Общество
12:13, 09 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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После реконструкции Онежская набережная останется без серой брусчатки.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации города, серую брусчатку снимут во время первого этапа реконструкции территории Онежской набережной, в створе проспекта Ленина. Ее заменят разноцветным гранитом. Снятый камень отправится в Голиковской парк. Брусчаткой благоустроят дорожки рядом с собором Александра Невского.

Красная брусчатка, которой выложена набережная непосредственно у воды, пока останется на своем месте. Ее судьба решится в следующем году, когда будет готов проект благоустройства прибрежной зоны Онежской набережной, сообщили в мэрии.

Напомним, подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.

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