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Новости. Общество
11:49, 26 Марта 2019
фото: @ Anut Ka / vk.com/zoolesie

Зоопарк на Древлянке временно закрыт из-за туберкулеза птиц

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Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии распорядилось временно закрыть экопарк "Зоолесье" из-за туберкулеза одной из птиц.

"Разработан план противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по локализации и ликвидации туберкулеза птиц, который включает в себя ограничение доступа людей и животных на территорию экопарка", - говорится в сообщении министерства.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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