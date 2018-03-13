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Новости. Общество
20:20, 13 Марта 2018

Зрители возмущены шикарным "халявным" ремонтом в доме Киркорова

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В роскошном особняке появились библиотека и детский театр.

Первый канал оказался в центре очередного скандала из-за шикарного ремонта в особняке короля российской эстрады Филиппа Киркорова, рассказывают "Дни.ру". Народ возмущен тем, что авторы передачи тратят деньги на "Диснейленд" для одного из богатейших певцов страны.

Киркоров стал главным героем программы "Идеальный ремонт". Преображением шикарного дома знаменитого исполнителя занимались архитекторы и дизайнеры.

Для певца и его семьи сделали библиотеку и полноценный детский театр. Стены одной из комнат, в которых проходил ремонт, были выложены солью.

Остается только гадать, сколько же денег ушло на обновление особняка. Тот факт, что Первый канал помогает богачу ремонтировать дом, вызвал праведный гнев у россиян.

"Лучше бы идеальные ремонты простым людям делали и показывали, а такие, как ФК сами все могут для себя купить и сделать! Не бедствуют…", – обрушился с критикой на создателей передачи один из пользователей сети. "Хотя Киркоров утверждает, что приучает детей к ограничениям, по дому этого не скажешь: особняк уже превратился в филиал "Диснейленда", – возмутился другой.

Участники беседы заметили, что многие советские артисты живут в ужасных условиях, а ремонт почему-то делают поп-звезде. "Думаю, надо было пожертвовать эти вложения на ремонт какому-нибудь детсаду или больнице!" – выразил свое мнение еще один комментатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-03-13 20:24:16
А , что и возмущаться то , сами зрители и платят ему за его голос , не там зло ищите , а в чиновниках ,которые эти условия ему создают и от этого имеют.
Гость
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