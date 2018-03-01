Звезда проекта "Голос" выступит в Карельской госфилармонии

В Петрозаводске состоится концерт участника телепроектов "Голос" и "Большая опера" Евгения Кунгурова.

Информация об этом появилась на сайте билетного оператора kassir.ru.

"Солист театра "Новая опера" своими выступлениями давно снискал симпатии слушателей. В репертуаре Кунгурова есть композиции Джо Дассена, Эдуарда Хиля, но особенное место в нем занимают хиты Муслима Магомаева. Вокальное мастерство артиста, соединенное с теплотой и искренностью исполнения, позволяют ему исполнять песни ярко и выразительно. Нравятся публике и композиции, написанные специально для вокалиста", - говорится в анонсе мероприятия.

Концерт состоится в Карельской госфилармонии 14 мая.

Стоимость билетов – от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Евгений Кунгуров - российский оперный и эстрадный певец, обладатель драматического баритона. Приглашенный солист театра "Новая опера", солист Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД России. Участник проектов "Большая опера" на телеканале "Культура", "Голос" (дошел до полуфинала, уступив победительнице Дине Гариповой) и "Один в один" на Первом канале.