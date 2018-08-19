Звезда "Реальных пацанов" хочет отсудить у государства миллиард рублей

Актер Армен Бежанян намерен взыскать с государства моральный ущерб в размере одного миллиарда рублей.

Актёра Армена Бежаняна поклонники знают по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". Однако помимо творчества он занимался и политикой. Так в 2016-м на территории Пермского края проходила избирательная кампания в местное Законодательное собрание. Бежанян изъявил желание баллотироваться в депутаты. Однако кому-то планы актёра пришлись не по душе.

"За десять дней до выборов на меня написали заявление по доносу. Было возбуждено уголовное дело, которое длилось на протяжении двух лет", — поделился Бежанян со "СтарХитом".

Осинский районный суд Пермского края обвинил актёра в незаконном оформлении арендованных участков земли как недостроенных объектов — с целью сэкономить на аренде. Армена обязали заплатить штраф в размере ста тысяч рублей, а поданная апелляция не дала должного результата.

Окончательную точку в деле поставил пленум краевого суда, который состоялся в июле этого года. С Бежаняна сняли обвинения из-за отсутствия состава преступления.

Актёр крайне возмущён, что перед ним никто не извинился за недоразумение, которое стоило ему здоровья.

"Оказывается, так просто облить грязью человека, а потом делать вид, что ничего не случилось. Для меня это всё было унизительно. Сколько они отобрали у меня солнечных дней, сколько седых волос добавили, сколько морщин. А сколько людей поверили в то, что я мошенник..." — продолжил он.

Теперь Бежанян намерен взыскать с государства моральный ущерб в размере одного миллиарда рублей. Это не считая денежных издержек на адвоката, на привлечение экспертов и прочее. Несмотря на суды, Армен Бежанян продолжает сниматься в "Реальных пацанах".