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Новости. Происшествия
19:40, 05 Февраля 2018

Звезду "Дома-2" изнасиловали после смерти

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Журналисты обнародовали чудовищные подробности резонансного дела об убийстве 31-летней звезды телестройки Оксаны Аплекаевой.

Оксана Аплекаева умерла в 2008 году. Девушку нашли задушенной на трассе между Ригой и Москвой. Загадочное убийство звезды реалити-шоу породило большое количество слухов и разных версий. Поговаривали, что на Оксану мог напасть маньяк или целая банда злоумышленников, а до этого она получала угрозы в Интернете, отмечает Starhit.

А теперь выяснилось, что Аплекаеву после смерти изнасиловали. Информация об этом появилась в Telegram-канале, созданном крупным СМИ. Сообщается, что были обнаружены образцы биоматериала, принадлежащие судмедэксперту Александру, работающему в морге города Истры.

По информации журналистов, о том, что мужчина надругался над телом Аплекаевой, стало известно лишь пару месяцев назад. 

После кончины Оксаны Аплекаевой было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Выяснением обстоятельств произошедшего занялись сотрудники правоохранительных органов. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Аплекаевой наступила от механической асфиксии (удушение)", – сообщили в Следственном управлении по Московской области СКП РФ.

По информации журналистов, 29 августа 2008 года Оксана покинула автомобильный салон, где подрабатывала моделью, вместе с молодым человеком. Девушка, предположительно, познакомилась с ним на работе. С тех пор живой Аплекаеву никто не видел.

Спустя несколько дней после ее исчезновения подруга Оксаны, снимавшая с ней квартиру, забила тревогу. Соседка экс-участницы реалити-шоу обратилась в правоохранительные органы.

Тело Аплекаевой было обнаружено на трассе водителями-дальнобойщиками. При себе у нее не оказалось никаких документов, поэтому погибшую не могли опознать. Чтобы установить, от чего она умерла, понадобилось около недели. 

Убийцей и насильником звезды телестройки оказались разные люди, отмечает Starhit. Сотрудники правоохранительных органов задержали работника морга Александра, который превысил свои полномочия. По информации журналистов Telegram-канала, мужчину поместили в СИЗО. Как полагают корреспонденты, ему грозит ответственность за надругательство над телом умершей. 

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