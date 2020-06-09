Звуки гимна России заполнят улицы Петрозаводска

Музыка будет транслироваться из громкоговорителей в разных районах карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В пятницу, 12 июня, в полдень Петрозаводск присоединится к акции "Общероссийское исполнение Гимна России". Музыка будет транслироваться из громкоговорителей на улицах Правды и Попова, проспекте Карла Маркса. Акция пройдет также на бульваре Победы в районе памятника "Птица счастья", на сцене в сквере Кукковский Петух, у торгового центра "Десяточка" на Ключевой. А на Древлянке у торгового центра "Столица" запланировано живое исполнение гимна Российской Федерации.

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо исполнить гимн, выйдя на балкон.

Ранее сообщалось, что в республике 12 июня пройдут общероссийские акции, многие из них будут организованы онлайн.