А у вас уже включили тепло? (ОПРОС)

Отопительный сезон стартовал в Карелии уже 12 сентября.

Первыми к теплу подключили жителей Костомукши – 12 сентября.

В среду, 16 сентября, отопительный сезон начался в Петрозаводске, Лоухском и Кондопожском районах.

Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда началось одновременно.

В четверг, 17 сентября, тепло пришло в дома жителей Калевальского, Муезерского, Кемского, Беломорского, Сегежского и Медвежьегорского районов.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье, отметил глава Карелии.

В связи с началом отопительного сезона в республике мы решили поинтересоваться у наших читателей: А у вас уже включили тепло?

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