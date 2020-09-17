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А у вас уже включили тепло? (ОПРОС)

Новости. Общество
12:16, 18 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Отопительный сезон стартовал в Карелии уже 12 сентября.

Первыми к теплу подключили жителей Костомукши – 12 сентября.

В среду, 16 сентября, отопительный сезон начался в Петрозаводске, Лоухском и Кондопожском районах.

Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда началось одновременно.

В четверг, 17 сентября, тепло пришло в дома жителей Калевальского, Муезерского, Кемского, Беломорского, Сегежского и Медвежьегорского районов.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье, отметил глава Карелии.

В связи с началом отопительного сезона в республике мы решили поинтересоваться у наших читателей: А у вас уже включили тепло?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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новый
2020-09-18 13:49:33
Вчера еще включили. Либерашкам если и включили, то всё равно будут говорить, что не включили. Натура у них такая гадливая. Лишь бы повод нагадить стране и трудящимся.
Гость
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