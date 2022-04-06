«А воз и ныне там»: жители Петрозаводска жалуются на разрытый перекресток (ФОТО)

Перекресток на Перевалке уже долгое время выглядит как стройплощадка.

Подписчик паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил фотографии перекрестка улиц Сыктывкарской и Пархоменко. Пересечение улиц выглядит откровенно страшно: на значительной части перекрестка располагается засыпанная щебнем яма.

«Интересно, когда же приведут в порядок этот участок перекрёстка? Там конкретный такой обрыв с щебенкой, с правой полосы проехать очень трудно! Вчера чуть не оставили там колесо. Обвалилось уже полгода назад, а воз и ныне там. Ни знаков, ни ограждений, ничего», — задается вопросом автор поста.

В том же паблике другой житель Петрозаводска также разместил фотографии этого перекрестка.

«Перекрёсток Сыктывкарской и Пархоменко. Зимой разрыли и забыли, грунт просел, ограждения нет. Внимательнее, товарищи», — предупреждает об опасности автор фото.

Ранее в «Столице на Онего» появились фото разрушающихся зданий на проспекте Ленина, в центре Петрозаводска.