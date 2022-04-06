Здания в центре Петрозаводска продолжают разрушаться (ФОТОФАКТ)

Балконы на проспекте Ленина зияют черными провалами.

В редакции «Столицы на Онего» появились фотографии дома по адресу: проспект Ленина, 25/ Герцена, 43. На фото видно, как разрушены довольно большие фрагменты балконов здания.

Вот так выглядит крыльцо под одним из балконов, расположенное в самом центре города, прямо напротив гостиницы «Северная».

Напомним, в Петрозаводске растет неофициальный список домов, откуда падают кирпичи на головы прохожих. Недавно обрушение произошло на доме на улице Энгельса. А 18 марта с фасада жилого дома на проспекте Ленина, 28 на тротуар обрушился огромный кусок лепнины — чудом никто не пострадал.