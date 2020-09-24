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Администрация главы Карелии ищет того, кто за сто тысяч рублей подошьет их скопившиеся пачки бумаг

Новости. Общество
15:39, 25 Сентября 2020
фото: pixabay.com / myrfa
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На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, готового оказать услуги по переплету документов, находящихся на постоянном хранении в администрации главы республики.

Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная цена контракта за предоставление услуг по переплету бумаг карельских чиновников составляет 100 тыс. рублей. Источником финансирования служит бюджет республики. Заказчиком аукциона выступает администрация губернатора.

В техническом задании указано, что целью услуги является переплет документов для последующего хранения в архиве администрации главы республики и дальнейшей передачи их на постоянное хранение в Нацархив.

Заказчик намерен предоставить исполнителю "сформированные из документов книжные блоки", которые подготовлены для переплета.

Сообщается, что всего исполнитель получит 350 дел, объем каждого из них  - до 250 листов формата А4. Переплет дел должен осуществляться с использованием материалов исполнителя.

Дела следует успеть переплести в течение 25 дней с момента их получения от чиновников, говорится в техзадании.

Ранее сообщалось, что чиновникам не будут повышать зарплаты в следующем году.

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Комментарии

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Друг
2020-09-25 15:45:16
Сжечь , предварительно обезопасив электронную версию, и делов то....
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