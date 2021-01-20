Администрация Петрозаводска ищет специалиста по финансам

В мэрии города появилась вакансия в финансовом управлении комитета финансов.

В администрации Петрозаводска сообщили о вакантной должности специалиста в финансовом управлении комитета финансов для формирования и исполнения бюджета городского округа. Соискатель должен обладать знаниями в сфере бюджетных правоотношений и иметь высшее образование по специальности: "Государственное и муниципальное управление", "Экономика", "Финансы и кредит".

Специалиста возьмут на работу в мэрию на условиях срочного трудового договора на время декретного отпуска основного работника.

Ранее администрация столицы Карелии вновь объявила конкурс на замещение должности директора средней школы №25: в прошлый раз желающих возглавить учебное заведение не нашлось.