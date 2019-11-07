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Новости. Общество
18:00, 07 Ноября 2019
фото: ОНФ Карелии

Активисты призвали власти Карелии устранить опасный котлован (ФОТО)

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Районную власть попросили принять срочные меры по устранению опасного участка на перекрестке улиц Советской и Октябрьской в Пряже, сообщили в ОНФ Карелии.

Ранее мы писали, что местные жители обеспокоены строительством водопровода в Пряже. Местный житель рассказал, что "памятником" будущей канализации уже стала яма, расположенная напротив противопожарного пирса на улице Октябрьской. 

Активисты убедились в достоверности обращений местных жителей. 

"На данный момент котлован заполнен разным строительным мусором и обломками ледяных глыб. Перекресток покрыт наледью. На дороге, вдоль которой теперь нет тротуара, после оттепели образовалось много опасных ям. Поэтому школьники очень сильно рискуют в темноте попасть под автомобиль или упасть в образовавшуюся яму", – рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Лариса Прокопенкова.

В этот же день вечером местные жители сообщили активистам, что после их приезда дорогу у котлована начали посыпать песком. Однако это вряд ли решит проблему опасного перекрестка, считают люди.

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