Активисты призвали власти Карелии устранить опасный котлован (ФОТО)

Районную власть попросили принять срочные меры по устранению опасного участка на перекрестке улиц Советской и Октябрьской в Пряже, сообщили в ОНФ Карелии.

Ранее мы писали, что местные жители обеспокоены строительством водопровода в Пряже. Местный житель рассказал, что "памятником" будущей канализации уже стала яма, расположенная напротив противопожарного пирса на улице Октябрьской.

Активисты убедились в достоверности обращений местных жителей.

"На данный момент котлован заполнен разным строительным мусором и обломками ледяных глыб. Перекресток покрыт наледью. На дороге, вдоль которой теперь нет тротуара, после оттепели образовалось много опасных ям. Поэтому школьники очень сильно рискуют в темноте попасть под автомобиль или упасть в образовавшуюся яму", – рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Лариса Прокопенкова.

В этот же день вечером местные жители сообщили активистам, что после их приезда дорогу у котлована начали посыпать песком. Однако это вряд ли решит проблему опасного перекрестка, считают люди.