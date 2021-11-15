Аптеки в районе Карелии неправильно хранили лекарства

Прокуратура Медвежьегорского района выявила нарушения в работе аптек.

Проверка прокуратуры показала, что в двух аптеках в Медвежьегорском районе был нарушен температурный режим хранения препаратов. Также было выявлено наличие рецептов, срок на уничтожение которых истек, сообщили в прокуратуре Карелии.

В одной из аптек лекарства отпускал продавец-консультант, не имеющий соответствующего медицинского образования.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района руководителям аптек были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, виновные лица учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Ранее ветеринарная аптека в Карелии продавала препараты с истекшим сроком годности.