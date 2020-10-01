Арестованного за взятку экс-министра строительства Карелии Кайдалова оставили за решеткой до декабря

Суд продлил арест экс-министра Кайдалова и бывшего замдиректора аэропорта Волчека до 5 декабря.

На этой неделе судья петрозаводского городского суда Елена Голяева по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Антона Лапытько продлила арест экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова до 5 декабря.

В тот же день другой судья Роман Парамонов на аналогичный срок продлил содержание под стражей бывшего заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека.

Напомним, что Кайдалов и Волчек были задержаны 6 февраля и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании СК "Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2017 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Активно способствовавший расследованию этого коррупционного преступления, 39-летний Сергей Фурсов, к сожалению, в марте скоропостижно скончался после сердечного приступа. Однако, по данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки.

Помимо того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые полицейские оперативники заранее специальной краской пометили словом "взятка". При этом краска была обнаружена только на руках Волчека, а на руках Кайдалова ее не оказалось.

По имеющейся информации, Кайдалов и Волчек по-прежнему показаний не дают и вину не признают. Возможно, этим и объясняется, что суд отказался заменить им содержание под стражей на домашний арест.

Любопытный факт. Как мы сообщали в статье "Красивая жизнь Кайдалова", во время проведенного обыска в коттедже (собственность 29-летней дочери Кайдалова), расположенном в Павловске под Санкт-Петербургом, в присутствии супруги Кайдалова были изъяты пять, судя по маркировке, дорогих швейцарских часов. Однако, как стало известно "Столице на Онего", по заключению московских специалистов, все эти часы – подделка и ценности не представляют. Тем не менее, генетическая экспертиза показала, что Алексей Кайдалов носил их.