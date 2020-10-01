890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Госавтоинспекция наказала водителя внедорожника, нарушившего ПДД на главной площади Петрозаводска 7
01.10.2020 19:13
За сутки в Карелии выявлено 72 новых случая коронавируса 7
Сегодня 11:53
"Это было великое закрытие!" 2
Сегодня 12:50
Бывший адвокат Ефремова облит фекалиями в центре Москвы 2
01.10.2020 21:30
Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня 7
Сегодня 07:15

Арестованного за взятку экс-министра строительства Карелии Кайдалова оставили за решеткой до декабря

Новости. Общество
15:40, 02 Октября 2020
фото: © Алексей Кайдалов / ВК
Загрузка...

Суд продлил арест экс-министра Кайдалова и бывшего замдиректора аэропорта Волчека до 5 декабря.

На этой неделе судья петрозаводского городского суда Елена Голяева по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Антона Лапытько продлила арест экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова до 5 декабря.

В тот же день другой судья Роман Парамонов на аналогичный срок продлил содержание под стражей бывшего заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека.

Напомним, что Кайдалов и Волчек были задержаны 6 февраля и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании СК "Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2017 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Активно способствовавший расследованию этого коррупционного преступления, 39-летний Сергей Фурсов, к сожалению, в марте скоропостижно скончался после сердечного приступа. Однако, по данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки.

Помимо того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые полицейские оперативники заранее специальной краской пометили словом "взятка". При этом краска была обнаружена только на руках Волчека, а на руках Кайдалова ее не оказалось.
По имеющейся информации, Кайдалов и Волчек по-прежнему показаний не дают и вину не признают. Возможно, этим и объясняется, что суд отказался заменить им содержание под стражей на домашний арест.

Любопытный факт. Как мы сообщали в статье "Красивая жизнь Кайдалова", во время проведенного обыска в коттедже (собственность 29-летней дочери Кайдалова), расположенном в Павловске под Санкт-Петербургом, в присутствии супруги Кайдалова были изъяты пять, судя по маркировке, дорогих швейцарских часов. Однако, как стало известно "Столице на Онего", по заключению московских специалистов, все эти часы – подделка и ценности не представляют. Тем не менее, генетическая экспертиза показала, что Алексей Кайдалов носил их.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-10-02 16:10:12
Добавить надо к нему пару-тройку чинуш с Ленина 19 , а к гене добавить с Ленина 2 и Карелия хоть немного начнёт развиваться . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 2
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»