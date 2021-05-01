Артур Парфенчиков поздравил православных христиан с Пасхой

Глава Карелии поздравил православных христиан с Пасхой и напомнил, что добро всегда побеждает.

«Друзья, всех православных христиан поздравляю с праздником Воскресения Христова!» - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Это особенный для каждого верующего человека день, когда на душе становится теплее и радостнее.

Пусть пасхальные колокольные звоны, которые звучат в храмах Карелии, подарят нам умиротворение, надежду и напомнят, что добро всегда побеждает».

Глава республики пожелал верующим здоровья и пожелал беречь и заботиться о своих родных и близких.

Напомним, что накануне Артур Парфенчиков сам испек пасхальные куличи и рассказал об этом жителям республики.