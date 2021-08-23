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Артур Парфенчиков: в райцентре Карелии появится новая школа

Новости. Общество
10:12, 26 Августа 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Глава республики рассказал о подготовке проекта строительства новой школы в Суоярви, куда планируется перевести детей из старого деревянного здания в отдаленном районе города.

В ходе визита в Суоярвский район Артур Парфенчиков побывал в школе поселка Найстенъярви, где проверил ремонт помещений.

«В Найстенъярвской школе проверил, как выполнено поручение по утеплению кабинетов и перехода на втором этаже. Когда бывал здесь раньше, педагоги жаловались, что в помещениях очень холодно. Сейчас стало гораздо комфортнее. На средства республиканского бюджета утеплили фасад перехода, полы в коридоре и в кабинетах, установили современные стеклопакеты. С 1 сентября здесь откроется центр „Точка роста“ — классы для него тоже отремонтировали», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Вместе с тем Артур Парфенчиков признал, что зданию необходимы гораздо более серьезные преобразования, и отметил, что в 2021 года были выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на капремонты 25 школ республики, в том числе четырех в Суоярвском районе: Найстенъярвской, Поросозерской, Вешкельской и Суоярвской школы № 1.

«Кроме того, сейчас готовится проект строительства новой школы в Суоярви — на 330 мест, куда планируется перевести ребят из деревянного здания в Кайпе», — рассказал глава Карелии.

Ранее стало известно, что власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы № 8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-26 11:56:45
Нет на них Иосифа Виссарионовича!!!!
Вася
2021-08-26 11:55:17
А для людей шиш с пальмовым маслом.
Вася
2021-08-26 11:49:48
Как там в знаменитом советском мультфильме-Мы строили,строили,и наконец построили.
Никита
2021-08-26 10:36:52
"Помойка в спальном районе Петрозаводска поразила масштабами эксперта "
Из числа лиц указанных в заметке это никого не поразило ?
Off
2021-08-26 10:32:05
Лидер списка ЕР в Карелии рекламирует себя и партию ..за государственный счет .
Если бы это был порядочный кандидат в депутаты , то он бы вышел в отпуск до выборов и не влиял своим высоким статусом на итоги голосования .
Самуил
2021-08-26 10:49:02
Off, у них так не принято. Как и не принято быть порядочными.
Никита
2021-08-26 10:46:35
Off, где же нынче порядочных взять , тем более в ЕР ?
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