Асфальт на дороги Кеми вернут только в следующем году

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ремонт проезжей части на Пролетарском проспекте в Кеми.

Нынешней осенью перед нами остро встал вопрос ремонта проспекта Пролетарского в Кеми, написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По информации Минтранса республики, состоялся аукцион на завершение ремонта магистралей в Кеми, где ранее был расторгнут муниципальный контракт с ООО "Севердорстрой". Данный подрядчик отфрезеровал старое покрытие, после чего прекратил работы. Деньги "Севердострой" не получил.

По итогам аукциона победителем признано Лоухское ДРСУ. Однако приступить к работам ему так и не удалось из-за регулярных дождей.

"Класть асфальт на сырое основание мы не имеем права. Во-первых, это запрещено всеми строительными нормативами. Во-вторых, это все равно, что закопать деньги в землю. Такой асфальт "растает" весной вместе со снегом. И здесь моя позиция жесткая: мы не можем допустить необоснованное расходование государственных средств, причем средств немалых.

Если мы хотим сделать качественную дорогу, которую не придется через несколько месяцев переделывать, укладку асфальта на проспекте Пролетарском придется отложить на весенне-летний период следующего года. Говорю это с сожалением, потому что понимаю, как жители Кеми ждали ремонта.

Но и в том состоянии, в котором дорога находится сейчас, мы ее не оставим. Те участки, где ранее был снят асфальт, будут отсыпаны щебнем и уплотнены. Лоухское ДРСУ уже приступило к этой работе. Планируем завершить ее до 15 ноября.



В следующем году ремонт дороги будет выполнен в полном объеме", – сообщил Парфенчиков.

Напомним, жители Кеми начали сбор подписей под петицией в адрес Минтранса России.

"Жители Кеми задаются вопросом: за что они платят налоги? По всему городу участками снят асфальт. Движение в городе практически парализовано. Оставлять дороги в таком состоянии на зиму нельзя. С каждым днём ситуация на дорогах ухудшается", – пишут в петиции.