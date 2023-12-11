Аварийная фура перегородила половину «Колы» под Медгорой

О ДТП в Медвежьегорском районе республики сообщили пользователи соцсети.
Один из пользователей сообщества «Подслушано у водителей Птз и Карелии» рассказал о дорожной аварии на 592 километре федеральной трассы «Кола».
Аварийная фура перегородила половину дороги. На месте работают специальные службы.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске легковушка после тарана отлетела в авто, стоявшее на перекрестке
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