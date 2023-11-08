Реклама

Строительство жилого дома «Онегин» вышло на финишную прямую
08.11.2023 16:52
Жительница Карелии подала на соседа в суд за то, что тот курил в своей квартире, а дым тянуло к ней
Сегодня 08:40

Аварийные бригады восстановили движение троллейбусов Петрозаводска после обрыва проводов

Новости. Общество
16:45, 09 Ноября 2023
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В троллейбусном управлении сообщили о восстановлении движения электротранспорта.

Как сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт», в 16.25 троллейбусы №№ 1,3 и 6 вновь пошли по привычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что 9 ноября, в 13.55, негабаритный транспорт оборвал провода на пересечении улицы «Правды» и набережной Гюллинга.

Корреспондент «Столицы на Онего» поывал на месте происшествия и постоял в автомобильных пробках, которые скопились из-за этой аварии

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2023, 00:10
Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете
02.11.2023, 22:00
В России начал резко дорожать распространенный вид недвижимости
09.11.2023, 00:10
Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры
04.11.2023, 12:21
Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО
02.11.2023, 10:05
Молодая женщина погибла в страшном ДТП под Петрозаводском
06.11.2023, 09:00
«Водил с пеленок»: двоюродный брат погибшего водителя бензовоза прокомментировал видео ДТП

Аналитика

07.11.2023 17:00
Обществоведение
Скверы нужны городу
На Ключевой заканчиваются работы по благоустройству сквера имени Анны Рогозкиной, которая всю оккупацию столицы Карелии хранила у себя Красное знамя и передала его освободителям. Завершается благоустройство и в других городских скверах.
Что происходит с автовокзалом Петрозаводска?
07.11.2023 14:21
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
03.11.2023 10:42
По прозвищу Хмель или папа карельского рок-н-ролла
31.10.2023 12:14
Бензоробот придет на помощь водителям Карелии
30.10.2023 09:00
«Фабрика процессов» улучшит карельские предприятия
30.09.2023 19:10
Детский омбудсмен Карелии объяснил отсутствие нарушений прав детей в республике
27.09.2023 09:49
Пять вопросов об уплате имущественных налогов
25.09.2023 08:00
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
Сегодня 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.