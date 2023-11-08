Аварийные бригады восстановили движение троллейбусов Петрозаводска после обрыва проводов

В троллейбусном управлении сообщили о восстановлении движения электротранспорта.
Как сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт», в 16.25 троллейбусы №№ 1,3 и 6 вновь пошли по привычным маршрутам.
Ранее сообщалось, что 9 ноября, в 13.55, негабаритный транспорт оборвал провода на пересечении улицы «Правды» и набережной Гюллинга.
Корреспондент «Столицы на Онего» поывал на месте происшествия и постоял в автомобильных пробках, которые скопились из-за этой аварии.
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