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Новости. Общество
15:32, 15 Июня 2018

Аварийный дом на Державина, который власти признали опасным для жизни, до сих пор не расселен

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Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.

Журналист "Столицы на Онего" вновь побывала в аварийном доме на улице Державина и увидела, что не все жильцы съехали, а также узнала, почему две семьи не хотят покидать свои квартиры в опустевшем и полуразрушенном здании.

Дом построен в 1950 году, сейчас ему 68 лет, и, несмотря на то, что он был признан аварийным и опасным еще в 2017 году, в нем до сих пор живут люди. Правда, из восьми квартир жилыми остались только две.

Чиновники до декабря прошлого года верили, что прогнившее здание можно реанимировать, поэтому упорно не признавали его аварийным. Даже, наоборот, собирались в 2019-ом провести в нем капитальный ремонт: укрепить фундамент, починить системы электро- и водоснабжения, утеплить фасад, обить сайдингом.

Но жильцы регулярно жаловались на плачевное состояние дома. В результате 29 декабря 2017 года, под самую елочку, неожиданно в мэрии была собрана межведомственная комиссия, где дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Людей по документам требовалось расселить до 31 декабря 2022 года. Пятилетний срок, отведенный для расселения, никак не устраивал обитателей аварийного строения, и они настояли на проведении технической экспертизы здания.

В итоге на основании проведенной проверки специалисты в феврале этого года вынесли вердикт: "дом не подлежит восстановлению и опасен для проживания". Людей необходимо срочно переселять.

И вновь накануне праздника, теперь уже 8 Марта, мэрия Петрозаводска объявила режим повышенной готовности из-за возможного обрушения дома №16 по улице Державина.

На тот момент в разваливающемся доме были прописаны 29 человек, всем им специалисты комитета ЖКХ вручили ключи от помещений маневренного фонда. Но люди не захотели менять свои квартиры на комнаты в общежитии.

Началось противостояние.

На планерке в мэрии глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что из восьми квартир семь являются жилыми.

"По трем квартирам мы получили согласие на переезд, с четвертой семьей сейчас договариваемся, но в условиях того, что существует опасность для жизни людей, мы будем готовить документы на принудительное выселение жильцов из трех оставшихся квартир", - сказала Ирина Мирошник.

На сегодняшний день из трех семей, не желавших переезжать, в доме остались две: они так и не смогли найти тот вариант переселения, который бы устраивал обе стороны. Теперь их судьбу решает суд.

Кто остался жить в опустевшем доме и почему эти люди не хотят переезжать, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-06-15 16:13:13
Зачем жильцы из не выехавших квартир цепляются за этот чуть живой дом?Им нужно снять квартиры для жилья,официально отказавшись от маневренного фонда в котором нет нормальных условий для проживания и через суд взыскать с администрации возмещения расходов на съём жилья. И живите в съёмном жилье пока дом не будет расселён в декабре 2022 года.
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