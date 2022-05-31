Автобус перестал заезжать в дачный поселок под Петрозаводском

Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров о проблемах с движением по СНТ «Сосновый Бор» в Прионежском районе.
Изменения касаются маршрута № 121/114 «Петрозаводск - ст. Деревянка/31 км».
«Движение по СНТ «Сосновый Бор» затруднено, в связи с чем посадка и высадка пассажиров производится у шлагбаума при въезде в СНТ до момента устранения препятствий», - говорится в сообщении автовокзала.
Ранее сообщалось, изменено расписание междугородних и пригородных автобусов в Карелии.
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