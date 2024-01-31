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Автобусное сообщение с Эстонией сохранят в соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
10:08, 01 Февраля 2024
фото: © Сергей Степанов / Zuma / ТАСС

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Автобусное сообщение между Эстонией и РФ через Нарву прерываться не будет.

Как сообщает «Интерфакс», погранпереход в Нарве на российско-эстонской границе с четверга закрыт для движения автотранспорта, при этом сохраняется возможность пересечь границу пешком.

Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств в связи с решением России начать работы по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска «Ивангород». Ожидается, что пограничный переход Нарва-Ивангород останется закрытым для транспортных средств до конца 2025 года.

Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву прерываться не будет, но пассажирам придется пересекать границу пешком и пересаживаться на другой автобус на другой стороне.

Ранее пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) сообщала, что международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород» на границе с Эстонией в Ленинградской области приостанавливает работу с 1 февраля в связи с реконструкцией.

При этом пешеходный погранпереход останется открытым, уточнили в ведомстве.

По информации Росгранстроя, основные работы в пункте пропуска планируется выполнить за два года.

После реконструкции в МАПП будет функционировать 16 полос движения, что на две больше, чем до модернизации.

Пропускная способность пункта вырастет на 22% по количеству транспорта (до 1 860 автомобилей в сутки) и почти на 40% по числу людей (до 11,3 тысячи человек в сутки), отмечают в Росгранстрое.

Желающим попасть в Эстонию предлагают альтернативные маршруты — через автомобильные пункты пропуска «Шумилкино» (сопредельный пункт пропуска «Лухамаа») и «Куничина Гора» («Койдула») в Псковской области.

По информации СЗТУ, они работают ежедневно и круглосуточно.

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