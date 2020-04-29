890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два соседних дома горели утром в Карелии
Сегодня 10:06
Мурманская область закупит 150 тысяч защитных масок у заключенных Карелии
Сегодня 10:48
Появилось видео столкновения легковушки и мотоцикла в городе бумажников Карелии
Сегодня 09:43
Жителям Петрозаводска счета за коммунальные услуги придут раньше
Сегодня 10:35
Квартиры на вторичном рынке подешевели в Карелии
Сегодня 09:29
Глава Карелии продлил время продажи алкоголя и разрешил ездить вчетвером в такси 9
Сегодня 07:25
В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19 2
Сегодня 11:24
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом 5
Сегодня 06:40

Автобусы и троллейбусы в Карелии не будет ездить до конца майских праздников

Новости. Общество
19:37, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Временная приостановка деятельности перевозчиков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике продлена до 10 мая.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес корректировки в Распоряжение о введении на территории республики режима повышенной готовности в части правил работы организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси. Запрет на работу перевозчиков продлен до 10 мая. До этого времени не будут осуществляться рейсы пригородных и междугородных автобусов, а также не будет ходить общественный транспорт в Петрозаводске.

"По 10 мая включительно в Карелии не будет работать общественный транспорт, кроме такси. Продлена отмена всех автобусных рейсов: пригородных, междугородних, межмуниципальных, муниципальных, троллейбусного сообщения. Также приостановлено движение пригородных поездов", – написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике до 11 мая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-04-29 19:55:09
11 мая, в выходной, куда поедем?
Изя
2020-04-29 19:58:47
Саныч, К Парфенчикову )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»