Автобусы и троллейбусы в Карелии не будет ездить до конца майских праздников

Временная приостановка деятельности перевозчиков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике продлена до 10 мая.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес корректировки в Распоряжение о введении на территории республики режима повышенной готовности в части правил работы организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси. Запрет на работу перевозчиков продлен до 10 мая. До этого времени не будут осуществляться рейсы пригородных и междугородных автобусов, а также не будет ходить общественный транспорт в Петрозаводске.

"По 10 мая включительно в Карелии не будет работать общественный транспорт, кроме такси. Продлена отмена всех автобусных рейсов: пригородных, междугородних, межмуниципальных, муниципальных, троллейбусного сообщения. Также приостановлено движение пригородных поездов", – написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике до 11 мая.