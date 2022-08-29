Автобусы пошли по своим маршрутам после ликвидации подтопления моста под Петрозаводском

Отменены временные изменения в движении автобусов на станцию Деревянка.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала Петрозаводска, отменены временные изменения, внесенные в следующие маршруты № 121 «Петрозаводск–ст. Деревянка», № 121/114 «Петрозаводск–ст. Деревянка–дачи 31 км», № 602У «Петрозаводск–Ладва-Ветка через Ужесельгу».

Движение по маршрутам 121, 121/114 и 602У осуществляется в соответствии с действующим расписанием.

Ранее автовокзал столицы Карелии предупредил пассажиров об изменении маршрутов в движении автобусов на станцию Деревянка. Дорожники оперативно устранили последствия подтопления паводковыми водами моста через реку Деревянка в Прионежском районе.