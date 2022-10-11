Автоинспекторы в райцентре Карелии остановили трех водителей, рисковавших жизнью детей

В Олонце оштрафовали сразу трех водителей, нарушивших требования к перевозке детей.
В минувшие пятницу и субботу в Олонце инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности сразу трех водителей, которые нарушили требования к перевозке детей. Так, в автомобиле Fiat, которым управлял местный житель, ребенок 8 лет не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель автомобиля LADA Largus, 56-летний житель Москвы, вёз 2-летнего ребенка без детского автокресла. Аналогичное нарушение допустил водитель Renault Logan, его 3-летний пассажир также был без детского удерживающего устройства.
В Госавтоинспекции Карелии наполнили, в этом году в результате ДТП пострадали 16 несовершеннолетних пассажиров, безопасность которых не была обеспечена в соответствии с требованиями правил.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске автоинспекторы проверят водителей на безопасность перевозки детей.
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