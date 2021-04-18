Автоинспекторы задержали 11 пьяных водителей в Петрозаводске за выходные

В столице Карелии прошли очередные массовые проверки «Контроль трезвости».

В минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска от управления транспортными средствами отстранены 11 водителей в состоянии опьянения, сообщили в ведомстве.

Водителей, севших за руль нетрезвыми, ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

«Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по тел. 715-900», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, пьяный водитель такси разъезжал по Петрозаводску.