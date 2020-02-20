Автомеханик в Петрозаводске украл микроавтобус клиента

В полицию Беломорского района с заявлением об угоне обратился 44-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Беломорчанин не раз обращался к знакомому мастеру из Петрозаводска по поводу ремонта автомобиля. Микроавтобус за 100 тысяч рублей житель Карелии так и не получил обратно.

Как установили сотрудники полиции, 45-летний петрозаводчанин, ранее судимый за мошеннические действия, через интернет продал чужой транспорт.

Подозреваемый пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее подростки угнали автомобиль в одном из районов Карелии.