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Автомеханик в Петрозаводске украл микроавтобус клиента

Новости. Криминал
10:01, 21 Февраля 2020
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
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В полицию Беломорского района с заявлением об угоне обратился 44-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Беломорчанин не раз обращался к знакомому мастеру из Петрозаводска по поводу ремонта автомобиля. Микроавтобус за 100 тысяч рублей житель Карелии так и не получил обратно.

Как установили сотрудники полиции, 45-летний петрозаводчанин, ранее судимый за мошеннические действия, через интернет продал чужой транспорт.

Подозреваемый пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. 

Ранее подростки угнали автомобиль в одном из районов Карелии.

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