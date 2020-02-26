Автомобиль съехал в котлован в Карелии – водителя госпитализировали

ДТП произошло 26 февраля в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 3 км автодороги "Великая Губа - Оятевщина" в 7.05 водитель автомобиля Niva не учел дорожные условия на участке производства дорожных работ по укладке водопропускной трубы и съехал в котлован.



В результате происшествия 30-летний водитель из Петрозаводска с полученными травмами был госпитализирован.



На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что участок проезжей части, где проводятся работы, не обозначен временными дорожными знаками, ограждение и направляющие устройства отсутствуют, также нет схемы объезда данного участка.



Проводится проверка.



Ранее групповое ДТП произошло в Петрозаводске.



