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Автомобиль съехал в котлован в Карелии – водителя госпитализировали

Новости. Происшествия
09:26, 27 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП произошло 26 февраля в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 3 км автодороги "Великая Губа - Оятевщина" в 7.05 водитель автомобиля Niva не учел дорожные условия на участке производства дорожных работ по укладке водопропускной трубы и съехал в котлован.

В результате происшествия 30-летний  водитель из Петрозаводска с полученными травмами был госпитализирован.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что участок проезжей части, где проводятся работы, не обозначен временными дорожными знаками, ограждение и направляющие устройства отсутствуют, также нет схемы объезда данного участка.

Проводится проверка. 

Ранее групповое ДТП произошло в Петрозаводске. 

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