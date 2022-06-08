Автомобиль снес пешехода на «зебре» в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО) 18+

На Лесном проспекте произошла страшная авария.

Сегодня вечером, 2 июня в 20.55, на Лесном проспекте в Петрозаводске, в районе дома №31, автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела, как человек попадает на капот, перелетает через машину, переворачивается в воздухе и падает на асфальт.

Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии.

«Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой», - говорится в паблике и сообщается, что о состоянии пешехода пока ничего не известно.